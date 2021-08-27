Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'lu Yusuf Sarı Altay'ın gündeminde

Altay transferde dur durak bilmiyor. Kadrosuna şimdiye kadar 11 yeni ismi takviye eden siyah-beyazlılar, sağ kanat pozisyonu için Türkiye'den genç bir ismi daha gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin hedefindeki ismin Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Sarı olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki genç yıldız için Altay yönetimi girişimlere başladı.

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Kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi bulunan Yusuf Sarı ile anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu yetkililerle görüşerek bonservis konusunda kolaylık isteyecek. Kiralık formülü de devrede bulunurken, Altay'ın önceliği oyuncuyu bonservisiyle takıma kazandırmak. Yusuf Sarı için Süper Lig'den başka tekliflerin geldiği ancak Altay'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.