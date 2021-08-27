Haberler Trabzonspor Roma’da yalnız yürümediler

Roma’da yalnız yürümediler

Trabzonspor taraftarı, Fırtına’yı Çizme’de de destekledi. Kendilerine ayrılan kısmı doldurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Roma’da yalnız yürümediler

Bordo-mavili takımı, taraftarı Roma'da da yalnız bırakmadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma-Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer aldı. Az sayıdaki Trabzonsporlu futbolsever de kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti. Bordo-mavililer, ellerinden geldiğince takımlarına destek olmaya çalıştı.

Trabzonsporlular dışında farklı takımların gönülverenleri de bordo-mavililere destek oldu.

SON DAKİKA