Roma’da yalnız yürümediler

Bordo-mavili takımı, taraftarı Roma'da da yalnız bırakmadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma-Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer aldı. Az sayıdaki Trabzonsporlu futbolsever de kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti. Bordo-mavililer, ellerinden geldiğince takımlarına destek olmaya çalıştı.



Trabzonsporlular dışında farklı takımların gönülverenleri de bordo-mavililere destek oldu.