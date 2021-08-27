Oyun var şans yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma karşısında alınan farklı mağlubiyete rağmen oyundan memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Oyun olarak değerlendirirsek oyunu hiç vermedik. İlk 20 dakikada yüzde 70 oyuna hakim olduk. Karşı takım önde baskı yapmayıp sabırla bekleyen bir takım. İkinci yarıya da oyun hakimiyetini alarak başladık. Kalecilerini tebrik ediyoruz onun devreye girdiği bir oyun oldu. Daha sonra 2. golü yedik" dedi ve şöyle devam etti:



FİZİK KALİTESİ İYİYDİ



"Çalıştığımız yerlerden gol yedik. Fizik kalitesi bizden daha iyi bir takımdı. Oyunun karşılığını alamadığımız bir deneyim kazandık. Belki ikinci yarının başında gol atsak farklı olacaktı. 5 oyuncu değişikliğinin 4'ü sakatlıktan oldu. Şanssızlıklar yaşadık" İleriye doğru bakmaya devam edeceğiz. 3 gün sonra oynanacak maça hazırlanacağız..."

Avcı Cornelius'la ilgili de "Cornelis'un omuzunda kırık olmadığını öğrendik. Diğer oyuncularla ilgili sağlık ekibi değerlendirme yapacak" ifadelerini kullandı.