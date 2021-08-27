Mourinho: Trabzon çok kaliteli

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu yine Trabzonspor'u övdü. "Trabzonspor, Konferans Ligi'nde olmamalı. Çok kaliteli takımlar. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde olmasına açıkçası ben de şaşırıyordum. Çok daha iyi seviyede olmaları lazım" diyen Portekizli çalıştırıcı "Turu geçtik. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Umarım iyi işler yaparlar" ifadelerini kullandı. Jose, Trabzon'daki maç sonrası da "Trabzonspor'un kadrosu bu turnuvanın ötesinde" şeklinde konuşmuştu.



Mourinho maç öncesi özel önlem alacağını açıkladığı Nwakaeme ile maç sonu konuştu. Mourinho, bek oyuncusu Karsdorp ile Nwakaeme'nin yan yana olduğu anda oraya giderek uzun süre sohbet etti. Mourinho'nun bu görüşmeden gülerek ayrılması ise dikkat çekti.