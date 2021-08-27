Cornelius sakatlandı

Trabzonspor, Roma karşısında bir şok da Andreas Cornelius ile yaşadı. Danimarkalı forvet, müsabakanın 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Maça ilk onbirde başlayan 28 yaşındaki futbolcu, bir pozisyonda rakibinin arkadan sert bir darbesine maruz kaldı. Omzunun üstüne düşen ve eliyle omzunu gösteren Cornelius bir süre daha sahada kalsa da maça devam edemedi. Sağlık heyetinin müdahalesinin ardından kenara alınan golcü oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.