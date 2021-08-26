Haberler Trabzonspor Roma - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı izle (Roma TS maçı canlı izle)

Roma - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı izle (Roma TS maçı canlı izle)

UEFA Konfertans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Roma'da önemli bir maça çıkıyor. Trabzonspor, ilk maçta 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmasına karşın, teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri yönetiminde turu zorlamak istiyor. Tüm Türkiye'nin ekranlara kitleneceği Roma - Trabzonspor mücadelesi, naklen ve sadece ATV'den ekranlara geliyor. Roma - Trabzospor UEFA Konferans Ligi play-off maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz... | Roma - Trabzon maçı canlı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:53 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:00
Roma - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı izle (Roma TS maçı canlı izle)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir maça çıkıyor. Trabzonspor, ilk maçtan şanssız bir şekilde mağlup olduğu turun rövanşında Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Roma'dan tur ile dönmek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

İLK 11'LER
ROMA: Santos, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Yedekler: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, A. Parmak, Yunus, A. Ömür, Yusuf, Koita, Djaniny.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanıyor.

SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E
Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'ne forma vermedi. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıdı. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girdi. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapıyor. Andreas Cornelius 11'de.

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