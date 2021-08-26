Roma - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı izle (Roma TS maçı canlı izle)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir maça çıkıyor. Trabzonspor, ilk maçtan şanssız bir şekilde mağlup olduğu turun rövanşında Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Roma'dan tur ile dönmek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...