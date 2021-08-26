Roma Trabzonspor maçı ATV'den canlı yayınlanacak | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, İtalya'da tur mücadelesi verecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.
Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi yolunda İtalyan devi Roma ile rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Trabzonspor'un galibiyet parolasıyla çıktığı maç bu akşam 20.00'de atv'de 📺#atvdefutbolşöleni #Trabzonspor #Roma pic.twitter.com/10Pbr16hpg— atv (@atvcomtr) August 26, 2021