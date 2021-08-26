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Roma Trabzonspor maçı ATV'den canlı yayınlanacak | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Roma deplasmanında tur peşinde... Bordo-mavililer, 2-1 kaybettikleri mücadelenin rövanşında Roma'ya konuk olacak. Bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm gelişmeler ise A Spor'dan anbean aktarılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:37
Roma Trabzonspor maçı ATV'den canlı yayınlanacak | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, İtalya'da tur mücadelesi verecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.

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