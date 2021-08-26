Jose Mourinho: Rotasyon yapamam

Dev maç öncesinde Roma'nın hocası Jose Mourinho, Trabzonspor'u bir kez daha öve öve bitiremedi. Portekizli çalıştırıcı "Kura konusunda şanslı değildik. En güçlü rakiplerden birini çektik. Bizim için şu an en önemli maç Trabzonspor maçı. Bu yüzden rotasyon yapmayacağım. As kadro sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Mourinho, "Biz hep kazanmaya oynarız. Beraberlik bize yetiyor. 80. dakikada maç berabereyse risk almayız" diye konuştu. Mourinho, Trabzonspor'un ilk maçtaki golünün ofsayt olduğunu da tekrarladı ve bu kupada finale kadar VAR kullanılmamasını eleştirdi.