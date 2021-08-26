Abdullah Avcı: Biz pes etmeyiz

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın yıldızı Marek Hamsik, Roma maçı öncesi konuştular. Avcı "Roma çok güçlü bir takım. Mükemmel bir de hocaları var. Ancak ilk maçta görüldü ki küçük detaylarda kaybettik. Çok çalıştık. Biz Trabzonspor'uz. Pes etmeyiz. Akıllı ve sabırlı şekilde oynayacağız. Buradan istediğimiz skoru almak istiyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz olduğunu da biliyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onlardan aldığım geri dönüşler de beni umutlandırıyor" dedi.

Usta çalıştırıcı, geçmişte hem Roma'da oynamış hem de Roma'ya karşı oynamış futbolculara sahip olduğunu hatırlattı "Böyle büyük maçlarda forma giymiş isimler bizim için büyük şans. Onların tecrübesi bize faydalı oluyor" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik de ilk maçta aldıkları kötü skoru unuttuklarını belirtip "Roma'yı yenebiliriz. Bunu ilk maçta da yapabilirdik ama olmadı. Gücümüzün farkındayız. Sonuna kadar zorlarız" dedi.