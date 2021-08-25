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Trabzonspor'un yeni duvarı Denswil! O özelliği dikkat çekiyor

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen Stefano Denswil'i kadrosuna kattı. Yıldız savunmacının özellikleri ise, Trabzonsporlu taraftarları mest edecek cinsten. Öyle ki Trabzonspor’un yeni stoperi, lider karakterli bir oyuncu. İkili mücadelelerde hiç çekinmiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un yeni duvarı Denswil! O özelliği dikkat çekiyor

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda savunmaya bir takviye daha yapmıştı. Bologna'dan kiralanan Stefano Denswil, lider karakterli bir oyuncu. 28 yaşındaki futbolcu temaslı oyunu seviyor. İkili mücadelelerde bir hayli sert. Bu yüzden kart görme tehlikesi hep yüksek. Sol ayağını iyi kullanan Denswil'in en önemli özelliklerinden biri de pas oyununu sevmesi.

En önemli Hem stoper hem de sol bek oynayabiliyor. Bu da taktik açısından Avcı'ya hamle şansı tanıyor. Önceki gece yarısı Trabzon'a gelen başarılı savunma oyuncusu kısa süre içinde Manolas Siopis ile birlikte resmi imzaları atacak.

KAP'a bildirilen Denswill için Bologna'ya 1 yıl bedel ödenmeyecek. Oyuncu ise 2021-22 sezonu için 1 milyon 175 bin euro garanti ücret alacak.

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