Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Roma maçı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi rövanş turunda oynayacakları Roma maçı öncesi konuştu.



Avcı, yaptığı açıklamada turda detayların önemli olduğunu ifade etti.



Bordo mavili kulübün hocasının yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

ABDULLAH AVCI: Geçen hafta bir müsabaka oynadık. İçinde, oyunların dengeli olduğu, savunmada, hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın zaman zaman bizim oyunu elimize aldığımız, dengeli aslında bu ligin üzerinde müsabaka oldu. Sonuna kadar konsantrasyon yüksek, iki takımın odaklandığı, detayların kazandığı ve kaybettiği müsabakan mağlup olarak ayrıldık. Analizini yaptık. 2. maç Roma'nın avantajı olabilir. Oyunda detaylar belirleyici oluyor.

TURU ZORLAMAK İSTİYORUZ

Yarın ki müsabakada son ana kadar oyun için içinde neler yapabileceğimizi paylaşıp, sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz. Roma takımı da, lige galibiyetle başladı. Onları tebrik ediyorum. Umarım bu şehirden olmaktan mutlu olduğumuz ve keyifli ayrılacağımız bir akşam olur.

Öte yandan Avcı ile beraber bordo mavililerin Slovak yıldızı Marek Hamsik de açıklamalar bulundu.



İşte o sözler;



"İlk maç aslında iki takım için de zorlu geçti. İki takım da sonuna kadar zorladığı maç oldu. Roma korner atışı sonrasında kazandı. Maçı kaybetsekte, maçın sonunda taraftarlarımız bizi tribüne çağırdı. Roma maçında gösterdiğimiz bu performansla nasıl takım olduğumuzu gösteren işaret oldu. Biz yarın sahaya çıktığımızda güzel değerlendirmeyi ve tur atlamayı umut ediyoruz.