Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hedefini açıkladı! "Şampiyonluk..."

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon TSYD Şubesi'nin konuğu oldu. Usta çalıştırıcı, şehrin şampiyonluk beklentisiyle ilgili "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor" dedi. Kulübü büyük hedefler doğrultusunda koşturacaklarını söyledi.



SANTİM SANTİM HESAP

Abdullah Avcı, modern futbolun gerekliliklerine uygun bir oyun sergileyeceklerini söyledi. Başarılı hoca "Modern futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hücumdayken, set oynarken ya da rakip sahada oynarken savunma güvenliğini alabilmek önemli. Bazen kendi oyuncu profilimize göre, bazen rakibe göre düşüneceğiz. Oyunun her bölümünü santim santim hesaplayacağız. Trabzonspor zirveye koşmak için diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır" dedi.



* Dünyada futbola ilgi azalmaz, tam tersine artar.

* Saha içindeki provokasyon ve saha dışındaki söylemler zarar veriyor.

* Hızı artırmak için futbol maçları 4 devreli hale gelebilir.

* Bu tip yabancı kuralları yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar. 6+2'ler, 5+3'ler gelişime katkı sağlamaz. Rekabeti sağlayacak üretimdir.

* Trabzonspor'un altyapısına büyük yatırım yapıyoruz.

* Trabzon'a yeni geldiğimde tesislere giderken bir kamyon geri vitese taktı. Cam açıldı "Hocam seni seviyoruz. Merak etme arkandayız" dedi. Öyle bir tarzı vardı ki sövüyor mu dövüyor mu anlamadım"

* Kaleci ve forvetlerden beklentim her zaman yüksektir.

* Burada geçirdiğim 8 ay boyunca taraftar bana kendimi harika hissettirdi.

* Taraftarın desteği ve sabrı bizim için çok önemli.

* Eğitim, uygulama, denetleme ve sabır standartı olmadığı için Milli Takım hep istikrarsız gidiyor.



Milli Takım = En üst merci

Messi = En iyisi

Trabzonspor = Hem duygu hem de büyük

Şampiyonluk = Hedef

Vazgeçilmez = Dürüstlük

Ronaldo = Özel biri