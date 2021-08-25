Sola Faruk Can

Trabzonspor, Sivasspor'u yendi ancak karşılaşma 2-0 devam ederken İsmail Köybaşı'nın yedirdiği gol camiada tepkilere neden oldu. Yiğidolar'ın kazandığı penaltıda Uğurcan Çakır, Max Gradel'e geçit vermedi. Gradel'in tamamlamak istediği topu da çeldi. İsmail Köybaşı kolaylıkla uzaklaştıracağı topta ters ayağına güvenemedi, soluyla vurmaya çalıştı. Meşin yuvarlak bomboş durumdaki Cofie'nin önüne düştü, o da ağları buldu. Köybaşı'nın bu hatası ciddi tepki çekti. Abdullah Avcı gelecek maçlar için 21'lik Faruk Can Genç'i düşünmeye başladı.