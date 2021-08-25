Roma Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, İtalya'nın en güçlü takımlarından Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçta temsilcimiz zorlu rakibine karşı Cornelius ile eşitliği yakalasa da son dakikalara doğru yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan'ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.