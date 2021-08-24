Trabzonspor tam gaz!

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İlk hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Fırtına, sahasındaki maça da hızlı başladı. 15. dakikada Azubuike'nin ceza sahasında eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas, Trabzonspor'u öne geçirdi: 1-0. İlk yarının sonunda Gervinho'nun sert şutunu, Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

İkinci devrenin başında Nwakaeme ceza sahasında müthiş bir şutla farkı ikiye çıkardı. Sivas, Uğurcan'ın Gradel'in üst üste iki vuruşunu çeldiği penaltının devamında Cofie ile skoru 2-1'e getirip umutlandı. Ancak başka gol olmayınca Trabzonspor 3 puanı aldı. Bordo-mavililer, 2015-16'dan sonra ilk kez ligde sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sivasspor 2. haftayı da puansız kapattı. Trabzonspor 3. haftada Giresunspor'a konuk olacak. Öncesinde Roma ile oynayacak.