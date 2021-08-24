Trabzonspor Stefano Denswil transferini bitirdi! İmza...

Karadeniz Fırtınası transferde nokta atışı hamlelerini sürdürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kadro derinliğini düşünerek mutlaka bir stopere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Stefano Denswil de onay verdiği isimlerden biriydi. Yönetim, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Hollandalı futbolcu için kulübü Bologna'yı ikna etti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek. Böylece Avcı'nın eli de güçlendi.



SOL BEK DE OYNUYOR



Abdullah Avcı'nın Stefano Denswil'i tercih etmesinin sebebi 28 yaşındaki futbolcunun hem stoper hem de sol bekte görev alabilmesi. Tecrübeli savunma oyuncusu 24 Ağustos Salı günü sağlık kontrollerine girecek. Ardından resmi imzaları atacak ve takım arkadaşlarına katılacak. Avcı yoğun sezonda Denswil'i sakatlık ve cezaya karşı güven veren bir oyuncu olarak düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki 9. transferi oldu.

