Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı: Şampiyon olabilmek için...

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezon şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, Trabzonspor'un hedefinin de bu olması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalar yaptı. Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili de, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor" dedi.