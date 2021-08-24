Son dakika spor haberi: Usta yazar Reha Kapsal Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Burada hücumdaki oyuncuların bireysel yeteneği doğal olabilir. Ama bu tempoyu yükseltip-düşürmek, orta sahada Bakasetas, Hamsik ve Berat'ın en önemli saha içi sorumluluğu olması gerekir. Hatta savunmanın iki kenar beki Perez ve İsmail'in hücum desteği de ister istemez, istenilen seviyenin çok geresinde kalıyor.

Çünkü sete yerleşip oynamak yerine, her topta direkt kaleye gitmek, yeri geldiğinde futbol adına doğru ama yeri geldiğinde de yanlış olduğunu oyuncuların bilmesi gerekir. Trabzonspor'un takım savunması, stoperlerin alan daraltması ve ön alan baskısı kadar en önemli saha içi eksiği, sezon başından bu yana gelen ciddi bir hücum sonlandırma problemi var.