Son dakika spor haberi: Usta yazar Reha Kapsal Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Burada hücumdaki oyuncuların bireysel yeteneği doğal olabilir. Ama bu tempoyu yükseltip-düşürmek, orta sahada Bakasetas, Hamsik ve Berat'ın en önemli saha içi sorumluluğu olması gerekir. Hatta savunmanın iki kenar beki Perez ve İsmail'in hücum desteği de ister istemez, istenilen seviyenin çok geresinde kalıyor.
Çünkü sete yerleşip oynamak yerine, her topta direkt kaleye gitmek, yeri geldiğinde futbol adına doğru ama yeri geldiğinde de yanlış olduğunu oyuncuların bilmesi gerekir. Trabzonspor'un takım savunması, stoperlerin alan daraltması ve ön alan baskısı kadar en önemli saha içi eksiği, sezon başından bu yana gelen ciddi bir hücum sonlandırma problemi var.
Hücumda kalite ve problem çözen santrfor ile çizgi oyuncuları sorunu yok. Ama bu hücum sonlandırma problemi Trabzonspor'un daha fazla geriye koşmasına neden olup, fiziksel yıpranmasının da en büyük etkenlerinden biri oldu. Bu savunma sıkıntısını aşmadığı sürece Abdullah Avcı'nın, her maç planında yediğinden fazlasını atması gereken bir oyun planlaması gerekir.