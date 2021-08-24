Nwakaeme’den müthiş füze

Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme, dün akşam attığı golle taraflıtarafsız herkesin alkışını aldı. Karşılaşmanın 47. dakikasında kaleciden dönen topa sol çaprazdan gelişine çok sert vuran Nijeryalı oyuncu, farkı ikiye çıkaran golü attı. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ı çaresiz bırakan yıldız futbolcu, sahada kaldığı 75 dakikada önemli işler yaptı. 41 kez topla buluşan Nwakaeme, yüzde 79 pas isabetiyle oynadı. 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan 32 yaşındaki futbolcu, tek isabetli şutunda da golü buldu. Savunmaya da yardım eden tecrübeli oyuncu, 2 kez top uzaklaştırdı, bir de top kaptı.