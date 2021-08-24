Manolis Siopis siftah yaptı

Fırtına’nın Alanyaspor’dan transfer ettiği Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez kadroda yer aldı. Yedek başlayan Yunan ön libero, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Orta sahada klasik savaşçı kimliğini kısa sürede gösterip önemli katık sağlayacağını gösterdi. Gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan ise kadroya alınmadı.
Fırtına'nın Alanyaspor'dan transfer ettiği Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez kadroda yer aldı. Yedek başlayan Yunan ön libero, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Orta sahada klasik savaşçı kimliğini kısa sürede gösterip önemli katık sağlayacağını gösterdi. Gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan ise kadroya alınmadı.