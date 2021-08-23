Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Sivasspor maçı muhtemel 11

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. İşte Trabzonspor Sivasspor maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, İSMAIL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, DJANINY

SİVASSPOR: ALİ, AHMET, KORAY, CANER, UĞUR, HAKAN, COFIE, AZUBUIKE, KAYODE, JAMES, GRADEL

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.