Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. İşte Trabzonspor Sivasspor maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin ardından özet görüntüler ve tartışmalı pozisyonlar A Spor ekranlarında yer alacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.



SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare

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HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

VAR HEKEMİ BELLİ OLDU!

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.