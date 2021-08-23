Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı (TS - Sivas maçı izle) | TS maçı canlı

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, ligin açılış haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek sezona muhteşem bir giriş yapmıştı. Oynadığı futbolla alkış toplayan Trabzonspor, bu kez Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.



SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'ya yönelik olarak takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediğine yönelik haberler yazılıp çizilmişti. Trabzonspor konuyla alakalı açıklamada bulundu.

İşte Bordo-Mavililer'den yapılan o açıklama:

"Futbolcumuz Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz."

FIRTINA İÇİN KOLAROV İDDİASI

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Karadeniz Gazetesi'nin aktardığına göre Çizme basını, Serie A devi Inter'de forma giyen 35 yaşındaki Sırp sol bek Aleksandar Kolarov'un Trabzonspor'la görüştüğünü öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon yanlızca 11 karşılaşmada görev yapan Kolarov 1 asist yaptı. Bordo-mavili yönetim yıllık 3 milyon euro kazanan Kolarov iddialarını doğrulamadı. Sırp oyuncu kariyerinde Cukaricki, Lazio, Belgrad, Manchester City, Roma, ve Inter formaları giydi.

NWAKAEME KARARI

Trabzonspor dış transferi bitirdikten sonra iç transfere yönelecek. Yönetim öncelikle Nwakaeme ve Yusuf Sarı ile masaya oturacak.

2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 32 yaşındaki Nwakaeme, bordo-mavili takımda 113 maçta 34 gol+30 asistlik (64 gole katkı) muhteşem bir performans sergiledi.