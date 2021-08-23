Trabzonspor Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup ederken, Sivasspor ise Konyaspor'a mağlup olmuştu. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden iki ekibin mücadelesi nefesleri kesiyor.

Trabzonspor Sivasspor maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;





TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny



Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.