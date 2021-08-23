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Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Bu akşam 19.15'te başlayacak mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:02
Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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