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Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'da Sivasspor karşısında tek eksik Dorukhan Toköz!

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bordo mavililerde Sivasspor karşılaşmasında tek eksik Dorukhan Toköz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:56
Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'da Sivasspor karşısında tek eksik Dorukhan Toköz!

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan bordo mavililer, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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