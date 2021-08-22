Hep böyle Djaniny

Bordo-mavili takımın bu yaz en çok transfer teklifi alan oyuncularından birisi Djaniny Semedo'ydu... Ancak yönetim, Abdullah Avcı'nın öğrencisine güvendiğini söylemesi üzerine gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Djaniny de ligde geride kalan 4 resmi karşılaşmada 2 gol+2 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi olarak hocasını utandırmadı. Avcı'nın 30 yaşındaki yıldızı, "Sana olan güvenimi boşa çıkartmadın. Aferin, hep böyle devam et" diyerek tebrik ettiği öğrenildi. Yeşil Burun Adalı futbolcuya, farklı kulüplerin ilgisinin devam ettiği ise gelen haberler arasında...