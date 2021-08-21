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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Steven Caulker ve Efecan Karaca kararı!

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma engelini aşamadı. İlk maçta sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Fırtına'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, gündemdeki isimlerden Steven Caulker ve Efecan Karaca için kararını verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:35
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Steven Caulker ve Efecan Karaca kararı!

Yeni transfer olduğu Fenerbahçe 'de teknik ekibin raporu doğrultusunda gelir gelmez gözden çıkarılan Steven Caulker'in menajeri tarafından Trabzonspor 'a da önerildiği ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğrudan 'Olmaz' raporu verdiği ifade edildi.

GÖZLER EFECAN'DA

Trabzonspor 'da Alanyaspor 'dan kadroya katılan Siopis'in ardından gözler Efecan Karaca'ya çevrildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre geçen sezondan bu yana Fırtına'nın radarında olan milli kanat oyuncusu için iki kulüp şartları bir kez daha fazla masaya yatıracak. Yönetimin Efecan için de şartları zorlayacağı gelen haberler arasında.

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