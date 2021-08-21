Azarovi hamlesi

Bordo-mavililer, transferde rotayı Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye çevirdi. TFF'nin yabancı oyuncularla ilgili aldığı "Kadroda bulundurulacak 14 futbolcudan birinin 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması" kriterini mevcutlar içinde karşılayamayan Fırtına'da scout ekibi, teknik heyete Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımında forma giyen Irakli Azarovi'yi önerdi. Abdullah Avcı'nın da izlediği 19 yaşındaki oyuncu hakkında, "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirmesi üzerine düğmeye basıldı. Konferans Ligi'nde Sivasspor ile oynadıkları maçlarda göz dolduran Azarovi için görüşmeler sürüyor. Önceki gün Gürcü ekibine resmi teklifini yapan Trabzonspor'un yanı sıra Krasnador, Dinamo Zagreb ve Brugge takımlarının da oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da bir kez yer alan oyuncu profesyonel kariyerinde 40 maçta 2 gol+5 asist gerçekleştirdi.