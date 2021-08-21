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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele İtalyan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonu Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, soyunma odasında mutsuz bir görüntü çizen oyuncularını bu sözlerle teselli etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaçan fırsatın üzüntüsü yaşanıyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

90 dakika boyunca rakibiyle dişe diş mücadele eden ve istatistiksel olarak güçlü Roma'dan daha çok pozisyon üreten bordo-mavililer, ceza sahasında ve son vuruşlarda etkisiz kalınca mağlubiyete razı oldu. Soyunma odasında yüzler düşerken, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini maç sonunda teselli etti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

Takıma hitaben bir konuşma yapan tecrübeli hoca, "Evet, kazanabilirdik ama bu maç üzülebileceğimiz bir maç değil. Verdiğiniz mücadele sadece taktir edilecek ve ayakta alkışlanacak bir mücadele.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

Zaten mağlup olmamıza rağmen taraftarlarımız maç sonunda sizi tribüne çağırarak alkışlayarak, emeğinizin karşılığını verdi. Başınızı dik tutun. Unutmayın bunun rövanşı da var ama önce Sivasspor maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. Avc'nın sözleri takımda moralleri de düzeltti.

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