Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaçan fırsatın üzüntüsü yaşanıyor.

90 dakika boyunca rakibiyle dişe diş mücadele eden ve istatistiksel olarak güçlü Roma'dan daha çok pozisyon üreten bordo-mavililer, ceza sahasında ve son vuruşlarda etkisiz kalınca mağlubiyete razı oldu. Soyunma odasında yüzler düşerken, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini maç sonunda teselli etti.