Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını teselli etti: Başınızı dik tutun

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaçan fırsatın üzüntüsü yaşanıyor.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaçan fırsatın üzüntüsü yaşanıyor.
90 dakika boyunca rakibiyle dişe diş mücadele eden ve istatistiksel olarak güçlü Roma'dan daha çok pozisyon üreten bordo-mavililer, ceza sahasında ve son vuruşlarda etkisiz kalınca mağlubiyete razı oldu. Soyunma odasında yüzler düşerken, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini maç sonunda teselli etti.
Takıma hitaben bir konuşma yapan tecrübeli hoca, "Evet, kazanabilirdik ama bu maç üzülebileceğimiz bir maç değil. Verdiğiniz mücadele sadece taktir edilecek ve ayakta alkışlanacak bir mücadele.