Son dakika: Trabzonspor Irakli Azarovi transferi için Dinamo Batumi ile görüşmelere başladı!

Son olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, tur ümitlereini İtalya'ya taşırken, sürpriz bir transfer girişiminde bulundu.

A Spor'un haberine görei, bordo mavililer, şu anda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımında forma giyen Irakli Azarovi için görüşmelere başladı.

GELECEĞE YATIRIM

19 yaşındaki gol bek oyuncusu, sol bek pozisyonunda oynamasına karşın tercih edilmesi halinde ön libero ve sol açıkta da görev alabiliyor.

Kariyerine Dinamo Tbilisi'de başlayan genç yıldız adayı, 2020-21 sezonunda Dinamo Batumi'ye geçmişti.



