Roma'da yakarız

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan mücadeleye bordomavililer iyi başladı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Roma'yı ilk yarıda sahasına hapsetti ancak etkili oyununu ceza sahasına taşıyamayınca golü bulamadı. Nwakaeme ve Hamsik'in çektiği şutlarda Roma kalecisi Patricio hata yapmadı ve meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Devre golsüz kapandı.

RÖVANŞ HAFTAYA

İkinci yarıda Trabzonspor atak oyununu sürdürürken, Roma yakaladığı bir kontratakta 55'te Pellegrini ile golü bulup öne geçti. Bordo-mavililer bu gole 64'te Cornelius ile yanıt verdi. Ancak 81'de bir kornerde Shomurodov, savunmanın hatasını affetmeyince Roma sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak. Trabzonspor'a tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı galibiyette maç uzayacak. Aksi sonuçlarda Roma turu geçecek.

PENALTIYI 'ES' GEÇTİ

Trabzonspor'un Roma karşısında bir penaltısı güme gitti!.. Karşılaşmanın 58. dakikasında ceza sahasında topa hareketlenen Djaniny'yi Mancini formasından çekerek engelledi. Ancak hakem bu pozisyonu süzemedi. Djaniny pozisyonun ardından rakibine tepki gösterirken, hakeme çekildiğini işaret edip penaltı bekledi. Ancak karar değişmedi.