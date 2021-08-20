Dev maçı İtalyanlar yazdı! "Roma Trabzonspor'a karşı acı çekti"

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup oldu ve tur şansını Roma'ya bıraktı. İtalyan basını Trabzonspor'a övgüler yağdırırken Roma'nın maçta zor duruma düştüğü okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup oldu ve tur şansını Roma'ya bıraktı. Maçın ardından İtalyan basınından Trabzonspor'a övgüler yağdı. İşte detaylar...

İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

İtalyan basını Trabzonspor-Roma karşılaşmasını manşetlere taşıdı. Trabzonspor'un oyunu dikkat çekerken Roma'nın karşılaşmada zor anlar yaşadığı aktarıldı. İşte detaylar...

KAZANAN ROMA OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

RÖVANŞ 26 AĞUSTOS ROMA'DA

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov attı. Trabzonspor'un tek sayısını ise 64. dakikada Cornelius kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

La Gazzetta dello Sport: Roma'da Mourinho dönemi galibiyetle açıldı

'ROMA ISTIRAP VE ACI ÇEKTİ'

İtalya'nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport "Roma'da Mourinho dönemi galibiyetle açılıyor." başlığını kullandı. Haberin detayında "Zafere ihtiyaç vardı ve geldi. Biraz çaba sarf edildi, ıstırap çekildi ama bu nmal çüornkü Trabzonspor çok etkili ayaklara sahip." ifadelerine yer verildi.



SKY ITALIA: MOURINHO TRABZON'DAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Sky Italia "İşlem tamam. Mourinho, Trabzonspor'a karşı istediğini aldı." başlığını kullandı. Haberde "Jose Mourinho'nun Roma yedek kulübesindeki ilk resmi maçı, Trabzon'da elde edilen 2-1'lik galibiyetle taçlandı. Trabzonspor, Nwakaeme ve Hamsik gibi yıldızlarla topa sahip oldu. Avcı'nın takımı Nwakaeme ile Rui Patricio'ya çok zor anlar yaşattı." sözleri kullanıldı.

CORRIERE DELLO SPORT: MOURINHO TRABZON'DAN GALİBİYETLE ÇIKTI

İtalya'da yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Corriere dello Sport "Mourinho'dan ne çıkış ama! Trabzon'da 2-1'lik galibiyet" başlığını okuyuculara aktardı. Haberin detayında "Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Jose Mourinho'nun yeni Romanı için güzel bir başlangıç. Atletik olarak mükemmel bir durumda olan rakibi karşısında Roma için karmaşık bir maçtı." ifadeleri yer aldı.

CORRIERE DEL SERA: MOURINHO, AVRUPA'DA İYİ BAŞLADI

Corriere della Sera, Roma'nın Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından "Mourinho, Trabzonspor karşısında kazanarak Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı." başlığını kullandı.

Haberin detayında "Roma, Cornelius'un beraberlik golünün ardından adeta acı çekti." ifadelerine yer verildi.