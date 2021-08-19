Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil oldu. Norveç temsilcisi Molde'yi eleyen Trabzonspor, İtalya Serie A temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala iki ekibin de ilk 11'i belli oldu.



TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

TRABZONSPOR - ROMA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Ancak Dorukhan Toköz ağrı hissettiği için Roma karşısında oynama ihtimali düşük. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.