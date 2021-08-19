Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli kaleci Uğurcan Çakır için İspanyol temsilcisi Valencia'dan teklif geldiğini doğruladı.

Radyospor'a konuşan Ağaoğlu, "Doğrudur. Valencia'dan teklif geldi. Kiralık satın alma opsiyonlu bir teklifti. Kabul etmedik. Ne önerdikleri önemli değil. 'Kiralık olarak düşünmüyoruz' dedik. 15 milyon euro (yaklaşık 150 milyon TL) Valencia'dan ikinci teklif ya da başka bir takımdan gelen resmi bir teklif yok. Piyasa çok kötü. Gelen ciddi teklifler üzerinden gideceğiz. 15 milyon euro'nun altında vermeyiz. Teklifler 15 milyon euro'nun üzerinde olmalı. Olmadı, mutlak biçimde satacağız diye bir düşüncemiz yok" dedi.

Öte yandan 25 yaşındaki başarılı kalecinin bordo-mavili takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.