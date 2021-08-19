Son dakika Trabzonspor Roma maçı haberleri: Abdullah avcı zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz. Jose Mourinho, çok özel bir insan. Jose Mourinho'ya bizimle ilgili sözleri nedeniyle sahaya çıktığımızda teşekkür edeceğim.

Trabzonspor ve Roma, oyun kurgusu olarak birbirine yakın iki takım. Onun içindeki şeyleri detaylar belirliyor