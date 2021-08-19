Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius Roma maçında oynayacak mı?

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius Roma maçında oynayacak mı?

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşacak olan temsilcimiz Trabzonspor'da yeni transfer Andreas Cornelius'un durumu merak ediliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:55
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius Roma maçında oynayacak mı?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konulardan biri de bordo-mavililerin yeni transferi Cornelius'un bu müsabakada forma giyip giymeyeceği...

Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bir antrenman daha yapacağız, teknik taktik bölümü var. Sağlık ve analizlerle ilgili bir takım veriler var. Cornelius'un verilerini Danimarka'dan getirdik. Son antrenman sonrası daha net şekilde görünür" ifadelerini kullandı.

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