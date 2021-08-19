Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius Roma maçında oynayacak mı?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konulardan biri de bordo-mavililerin yeni transferi Cornelius'un bu müsabakada forma giyip giymeyeceği...

Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Bir antrenman daha yapacağız, teknik taktik bölümü var. Sağlık ve analizlerle ilgili bir takım veriler var. Cornelius'un verilerini Danimarka'dan getirdik. Son antrenman sonrası daha net şekilde görünür" ifadelerini kullandı.