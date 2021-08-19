Planımız hazır

Roma maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve kariyerinin önemli bölümünü bu takımda geçiren sağ bek Bruno Peres basın toplantısı düzenlediler. Avcı "Roma yetenekli oyunculara sahip, fantastik bir takım. Mourinho da fantastik bir teknik adam. Biz de Trabzonspor'u temsil ediyoruz. Bir planımız ve organizasyonumuz var. Sadece Roma'ya karşı değil her takıma karşı var. Taraftarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Onlarla biz 1 fazlayız. Roma'nın Avrupa deneyimi bizden fazla ancak biz yine kazanmak için sahada olacağız. Takım bütünlüğü çok önemli. Savunmada ve hücumda her zaman dengeli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Mourinho: Rakip güçlü