Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Dünya futbolunun tanıdığı çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Geniş bir kadroya sahipler ve çok yetenekli bir oyuncu havuzları var.

Oynadığımız her maç bize geri dönüşler veriyor. Gelişiyoruz. Taraftarımızın karşılaşmada yer alması bizi olumlu etkileyecek. Onların desteğine ihtiyacımız var. Yarın bizim için güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Bizim de Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum.

Her rakibe göre savunma da ve hücum da planlamalar yapıyoruz. Roma'nın rakibi karşılamasının bizim gibi olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli bir takım var karşımızda. Onlar yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Tecrübeli bir takım. Geçen sene takım savunmasını daha iyi yaparken bu sene hücum zenginliğimiz daha iyi. Trabzonspor kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek.

Cornelius'un verilerini Danimarka Milli Takımı'ndan getirttik. Analizleri ve sağlık verilerini detaylı inceliyoruz. Antrenmanlardan sonra kadroya karar vereceğiz.