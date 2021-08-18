Trabzonspor Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında 5 gollü galibiyetle başlayan Trabzonspor, gözünü Roma'ya dikti. UEFA Konferans Ligi'nde play off turunda Roma ile karşılaşacak olan Fırtına, ilk maçta sahasında iyi bir sonuç alıp İtalya'ya avantajlı gitmek istiyor.

Peki Trabzonspor Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte Trabzonspor Roma maçı öncesi bilinmesi gerekenler...

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

ROMA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Roma ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik direktör Avcı da oyuncularla bu çalışmaya katıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana sakatlığı düzelen Dorukhan Toköz, haricinde tüm futbolcular katıldı.