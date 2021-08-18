Tarihi başlangıç

Trabzonspor rüya gibi bir sezonun startını verdi. 4 gün arayla 12 saat uçak yolculuğu yapan, 210 dakika maç oynayan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanında tarihi başarı elde etti. Karadeniz ekibi 3 sezon sonra Süper Lig'e galibiyetle başlarken, Abdullah Avcı dönemindeki en farklı galibiyetini de elde etti. Daha önce Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmişlerdi. Trabzonspor ayrıca dış sahadaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. 9 galibiyet, 9 beraberlik alan Fırtına'nın deplasmanda uzun süredir bileğini bükebilen yok.