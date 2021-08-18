Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Siopis transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk hafta Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sezon öncesi birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan bordo mavililer, son olarak Alanyaspor forması giyen Siopis'i Trabzon'a getirmişti. Fırtına, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Siopis için Alanyaspor'a 3 taksit halinde toplam 1 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.