Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik skorla merhaba diyen Karadeniz ekibi Trabzonspor ilk haftadan liderlik koltuğuna otururken, transfer temaslarını da sürdürmeye devam ediyor. Uzun zamandır Bordo-Mavililer'in listesinde bulunan Siopis için yeni gelişemeler yaşanırken, mutlu son oldukça yakın. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

Bordo-mavili ekipte gözler Manolas Siopis transferine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, verilen taktiği çabuk kavraması ve doğru uygulaması sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

Yönetim de tecrübeli ön liberoyu bordomavili renklere bağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferden sorumlu yönetici Ertuğrul Doğan'ın Siopis'in menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi. Başarılı futbolcu için el sıkışıldı. İş Alanyaspor ile devam eden bonservis pazarlıklarına geldi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

BAKASETAS İLE BULUŞUYOR
Trabzonsporlu idareciler Alanyaspor ile de bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydetti. Akdeniz ekibi kapıyı 1.5 milyon euro'dan açmıştı. Bu rakam aşağı çekildi. Manolas Siopis de bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Manolis Siopis transferinde mutlu sona ulaştı!

Trabzonspor, Alanyaspor ile el sıkıştıktan sonra Siopis resmen Karadeniz ekibinin formasını giyecek. Geçen sezon Alanyaspor'dan gelen Yunan yıldız Anastasios Bakasetas da Siopis'in transferini dört gözle bekliyor. İkili Alanyaspor'da çok önemli pas bağlantısı kurmuşlardı. Akdeniz ekibine büyük katkı vermişlerdi.

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