Bu daha başlangıç

Avcı "Şimdi galibiyetin keyfini çıkartma zamanı. Ofansif yöndeki zenginliğimize defansif oyun planımızı da eklersek çok daha iyi olacağız. Bu galibiyetin mutluluğunu yaşayalım ama şimdi Roma karşılaşmasını düşünme zamanı" diyerek, alınan galibiyetten duyduğu mutluluğu oyuncularına aktardı.

AVCI VE PERES KONUŞACAK

Bordo-mavililer gözünü tamamen Roma mücadelesine çevirmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı ile sağ bek Bruno Peres, İtalyan deviyle oynanacak mücadele öncesinde basının karşısına çıkacaklar. 17.30'da Şenol Güneş Stadı'ndaki basın toplantısının ardından bordo-mavili takım ilk 15 dakikası açık bir idman gerçekleştirecek.