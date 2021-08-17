Mükemmel olmalıyız

TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı, Malatyaspor maçı sonrası mükemmeliyetçi olduğunu söyledi. Oyunun her anını doğru oynamaları gerektiğini kaydeden başarılı hoca, "Skor iyi, oyunun belli bölümleri iyi. Topa sahip olma, organizasyonel ataklar gerçekleştirme, oyunun başında skoru alma, bunlar güzel. Ama hücumda nasıl iştahlıysak, savunmada da aynı iştahlı olmamız gerek. Önümüzde bir Roma, ardından Sivas müsabakası var. Daha dinamik, daha topa sahip olan bir takım olma yolunda adım atmalıyız" dedi. Takım savunması için mücadele verdiğini söyleyen deneyimli hoca, "Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Hataları minimuma düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.