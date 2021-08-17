Muhteşem 4’lü

Bordo-mavililerin hücum hattını oluşturan Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho ve Djaniniy hazırlık maçları dahil 7 karşılaşmada toplamda 11 gol+11 asiste ulaştı. Muhteşem dörtlüden Bakasetas 2 gol+ 6 asist üretirken, Nwakaeme 3 gol+3 asist gerçekleştirdi. Gervinho ve Djaniny de 3'er gol ile 1'er asiste imza attılar.

ÇOK HATA YAPTIK

Farklı kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz çok hata yaptıklarını söyledi: ''Net bi mağlubiyet aldık. Çok hazır bir Trabzon vardı. Bireysel hatalar çok fazlaydı. Eksiklerimizi gidereceğiz. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."