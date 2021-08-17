Deplasman kralı

Bordo-mavililer dün şov yaparken, istatistikleri de parçaladı. Deplasmanda son 18 Süper Lig maçında 9 galibiyet ve 9 beraberlik alarak yenilmeyen Trabzonspor, lig tarihindeki en uzun ikinci serisini egale etti.
Bordo-mavililer dün şov yaparken, istatistikleri de parçaladı. Deplasmanda son 18 Süper Lig maçında 9 galibiyet ve 9 beraberlik alarak yenilmeyen Trabzonspor, lig tarihindeki en uzun ikinci serisini egale etti. Karadeniz devi, 2005'te 18 karşılaşmayı kaybetmemişti. Abdullah Avcı, 17 dep-lasmanda rakiplerine boyun eğmedi.