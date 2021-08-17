Süper Lig'de Trabzonspor kasırgası... Süper transferleri ile sezona 'şampiyonluk' parolası ile başlayan bordo-mavililer, ilk maçında Malatya karşısında gol-şov yaparak gövde gösterisinde bulundu. Özellikle Gervinho ve Hamsik'in ilk lig maçlarında sahne alması coşkuyu daha da artırdı. 3. dakikada Hamsik'in asistinde Bakasetas'ın golü ile perdeyi açan Karadeniz devi; Nwakaeme, Gervinho, Hamsik, Djaniny (Pen.) ile farka koştu.

YENİLER ŞOV YAPTI

Hem Hamsik hem de Gervinho ilk lig karşılaşmalarında hem fileleri sarstı hem asist yaparak futbol dersi verdiler. Hamsik, Mayıs 2017'den (Napoli formasıyla Sampdoria'ya karşı) bu yana lig kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı. 34 yaşındaki Slovak orta saha ayrıca Erkan Zengin'den (Ocak 2015 Sivasspor) bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk futbolcu oldu.

Yunus Emre SEL

TARİHİ BİR BAŞLANGIÇ

Adı gibi Fırtınalı bir sezon başlangıç yapan Trabzonspor, bu skorla tarihinin en farklı sezon açılış galibiyetini elde ederek bu alanda tarih yazdı. Trabzonspor, Süper Lig'deki 48 yıllık tarihinde daha önceki en farkı galibiyetini 1991- 1992 sezonunun açılış maçında sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek elde etmişti.

GERVINHO DİNLENDİRİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısına oynadığı futbolla damga vuran Gervinho'nun ikinci yarıda ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Roma maçı düşünülerek dinlendirildiği öğrenildi. Her hangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etti.

5 SEZON SONRA BİR İLK

Süper Lig'in son beş sezonunda çıktığı ilk deplasman maçını kazanamayan Trabzonspor (3 beraberlik ve 2 mağlubiyet), en son 2015- 16'daki ilk dış saha karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti. Dün şanssızlığını bitiren Karadeniz devi, muhteşem futbolu ile de mest etti.