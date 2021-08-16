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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Yeni transferleriyle şampiynluk favorilerinden biri olarak gösterilen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik'in 11'de başlaması bekleniyor. Andreas Cornelius'un da süre alması muhtemel. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:42
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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