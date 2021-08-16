Haberler Trabzonspor Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

UEFA Konferans Ligi'nde Molde'yi eleyen Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:25
Trabzonspor Yeni Malatyaspor deplasmanında! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Awuku, Semih, Hafez, Buğra, Nshimirimana, Cengizhan, Aabid, Haqi, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny)

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SON DAKİKA